Türk Tasavvuf Musikisi Morityus'ta

Morityus'un başkenti Port Louis'de düzenlenen farklı etkinliklerde Türk tasavvuf musikisi geleneği tanıtıldı.

Port Louis merkezli Türkiye Muhipleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı ve Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi Postnişini Ahmet Özhan'ın başkanlığını yürüttüğü Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfının sanat topluluğu 3 ayrı program düzenledi.

İlk etkinlik, 1 Mayıs'ta Port Louis'deki tarihi Cuma Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda katılımcılara Halveti ayini deneyimi sunuldu.

İkinci etkinlik, 2 Mayıs'ta J&J Oditoryumu'nda "Türkiye'den Morityus'a Sema Töreni: Aşkın ve Dönüşümün Ritmi" temasıyla düzenlendi. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı programda, Türk tasavvuf musikisi konserinin ardından sema töreni icra edildi.

Yerel basın tarafından takip edilen ve canlı yayımlanan etkinliğin geniş izleyici kitlesine ulaştığı belirtildi.

Programa Morityus Başbakan Yardımcısı Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte katılımcılar arasında hediyeleşme de yapıldı.

Üçüncü program ise adadaki Aksa Camisi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte Morityuslulara Halveti ayini tanıtıldı.

"THY'nin uçuş sayılarını artırması memnuniyet verici"

Türkiye Muhipleri Derneği Yöneticisi tarihçi yazar Assad Bhuglah, programda yaptığı konuşmada, sema merasiminin açılış konuşmasını yapmanın ve davetlileri ağırlamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Bhuglah, "Türkiye Muhipleri adına sema töreninin açılış konuşmasını yapmak ve Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Özhan'ı ağırlamak benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Kültürel etkileşimin arttığı bu dönemde Türk Hava Yollarının bu tür etkinliklere destek olmasını ve bölgedeki operasyonlarını genişletme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye ile Morityus arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Bhuglah, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Morityus arasındaki gönül bağlarının bu denli anlamlı etkinliklerle taçlanması, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri daha da anlamlı kılıyor. 'Hint Okyanusu'nun incisi' olarak nitelendirdiğimiz Morityus, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda çok kültürlü yapısıyla da dünyanın en özel noktalarından biri. Türk Hava Yollarının, bu eşsiz adanın sunduğu kültürel zenginliğe paralel olarak haftalık 7 olan direkt uçuş sayısını 10 frekansa çıkarma kararı alması memnuniyet verici. Bu kapasite artışı sadece turizm için değil, aynı zamanda kültürel ve ticari projelerin sürekliliği için de kritik bir zemin hazırlayacaktır. İki ülkeyi ve halklarını birbirine daha da yakınlaştırarak bu dostluk köprüsünün güçlü ve kalıcı olmasını diliyorum."