Türk Telekom ve İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen \'Erişilebilir Tiyatro\' projesi kapsamında \'Rumuz Goncagül\' oyunu sahnelendi

Türk Telekom ile İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında "Rumuz Goncagül" oyunu sahnelendi.
Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, AKM'de sahnelenen Devlet Tiyatrosu oyunlarında canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarına yer veriliyor.
" Türkiye'ye Değer" anlayışı ile sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, projeyle engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Görme engelli izleyiciler için mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar, canlı betimleme uygulamasıyla görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak aktarılıyor. Oyundan önce düzenlenen sahne turu ile de görme engelli sanatseverlerin, uygun obje, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımalarına olanak sağlanıyor. Oyunda kullanılan üst yazı sistemi sayesinde diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yolu ile oyun, işitme engeli sanatseverler için de erişilebilir hale geliyor.
İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, yazar Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, rejisörlüğünü Zafer Algöz'ün üstlendiği "Rumuz Goncagül" adlı eser, proje kapsamında izleyiciyle buluştu.
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