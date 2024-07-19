Türk Toraks Derneği: Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alınmalı - Son Dakika
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Türk Toraks Derneği: Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alınmalı

Türk Toraks Derneği, son dönemde artan orman yangınlarına dikkat çekerek, yangınların önlenmesi adına alınması gereken önlemler ve bu yangınların insan sağlığına etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Dernek, orman yangınlarının artışının iklim değişikliğiyle birlikte gerçekleştiğini ve ihmallerin en önemli nedenler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, orman yangınlarının oluşturduğu dumanın solunum sistemi hastalıklarına ve geniş bir yelpazede hastalıklara neden olabileceği vurgulandı. Türk Toraks Derneği, orman yangınlarını önlemek için düzenli bakım, yangın emniyet şeritleri ve erken uyarı sistemlerinin kurulmasının önemine dikkat çekti ve devlet kurumlarından gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

19.07.2024 18:27
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Türk Toraks Derneği, son dönemde artan orman yangınlarına dikkati çekerek, yangınların önlenmesi adına alınması gereken önlemler ve bu yangınların insan sağlığına etkileri hakkında uyarılarda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oya İtil ile Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağla Khurshud Hüseynova'nın değerlendirmelerine yer verildi.

İklim değişikliğinin etkisiyle dünya genelinde ve Türkiye'de doğa felaketlerinin sıklığının giderek arttığını belirten Prof. Dr. Oya İtil, geçen yıl 1- 21 Haziran'ı kapsayan dönemde 84 orman yangının çıktığını, bu yılın aynı döneminde ise bu sayının 399'a yükseldiğini belirtti.

İtil, yangınlardan etkilenen ormanlık alanın ise 41 hektardan 2 bin 548 hektara çıktığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının raporuna göre, bu yıl 1 Ocak-27 Haziran arasında 1143 orman yangınının meydana geldiğini anımsatan İtil, bu yangınlar sonucu 4 bin 276 hektar orman alanının zarar gördüğünü aktardı.

Prof. Dr. İtil, iklim krizine ek olarak, orman yangınlarının bilinen sebepleri arasında ihmalin en önemli nedenler arasında yer aldığını belirterek, ihmallerin ortadan kalkması durumunda birçok yangının önlenebileceğine dikkati çekti.

"Partiküller, geniş bir yelpazede hastalıklara neden olabilir"

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağla Khurshud Hüseynova ise şunları kaydetti:

"Orman yangınları, boyutu büyük küllerden mikron altı duman parçacıklarına kadar değişen çok büyük miktarlarda karbonlu partikül madde üretir. Uygun meteorolojik koşullar altında, daha küçük duman parçacıkları kilometrelerce öteye rüzgarla taşınarak çok daha fazla sayıda insanı etkileyebilir.

Duman, ağaç ve organik maddelerin yanması sonucu ortaya çıkan gazlar ve ince partiküllerden oluşan karmaşık bir yapıdır. İçerisindeki en büyük sağlık tehdidi ince yapılı partiküllerdir. Bu partiküller, akciğerlerimize derinlemesine nüfuz ederek göz yanması, burun akıntısından kronik kalp damar hastalıkları ve solunum sistemi hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede hastalıklara neden olabilir. Aynı zamanda solunum hastalıkları olanlarda semptomların kötüleşmesine ve acil başvurularında artışa yol açmaktadır."

Orman yangınlarını önlemek için alınması gereken önlemlerden de bahseden Hüseynova, orman alanlarının düzenli bakımının yapılmasının, ormanların etrafında yangın emniyet şeritlerinin oluşturulmasının ve erken uyarı sistemlerinin kurulmasının önemine dikkati çekti.

Hüseynova, "Daha fazla canımızı, ormanımızı kaybetmeden devlet kurumlarının gerekli önlemleri almasını, gerekli denetimleri yapmasını ve etkin bir müdahale politikasının acilen oluşturulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çevre, Orman Yangınları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Toraks Derneği: Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alınmalı - Son Dakika

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