Türk Turizmciler Havalimanında Uzun Sıra

Dünya turizm sektörünün en önemli buluşması ITB Berlin Fuarı için Berlin'e giden Türk turizmciler, geçen yıl olduğu gibi havalimanında saatlerce bekletildi. Bazı ziyaretçiler 3 saati aşkın süre bekletildiklerini belirterek, tepki gösterdi.

Dünya turizm sektörünün 60 yılı aşkın süredir düzenlenen en önemli ve belirleyici buluşması olarak nitelendirilen ITB Berlin Turizm Fuarı, bu yıl 3-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin ve tur operatörlerinden otellere tüm turizmcilerin katıldığı fuara, her yıl Türkiye'den ciddi katılım gerçekleşiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde Türkiye olarak bu yıl 700 metrekare alanda temsil gerçekleştiriliyor. Ayrıca birçok turizm firması ise farklı büyüklükteki stantlarla fuara katılım gösteriyor.

Ancak bu fuara katılmak için Berlin'e giden Türk turizmciler, son yıllarda havalimanında ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden fuar için Almanya'nın Berlin kentine akın eden turizmciler, geçen birkaç yılda olduğu gibi bu yıl da pasaport kontrolündeki sırada uzun süre beklemek zorunda kaldı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, havalimanındaki kalabalığın fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda 'Yine aynı Berlin manzara' diyerek tepki gösterdi. Kaş'tan fuara katılan turizmci Emrah Subaşı, "Tam 3 saat 10 dakika bekledik maalesef" dedi. Fuara katılan bir turizmci, "Maalesef 2,5 saatte çıkabildik alandan" diye tepki gösterirken birçok turizmci de her sene aynı şeyin yaşandığından şikayet etti.

Haber- kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,