Türk Uçakları İspanya\'ya Yangın Destek Gönderdi

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa'da devam eden orman yangınları nedeniyle yapılan uluslararası destek çağrısı kapsamında, Türkiye'nin İspanya'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdiğini bildirdi. OGM, önümüzdeki günlerde Türkiye'de de sıcak hava ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin yüksek seyredebileceği uyarısında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa'nın tarihinin en zorlu orman yangınlarıyla mücadele ettiği belirtilerek, İspanya ve Fransa'da devam eden büyük yangınlar nedeniyle uluslararası destek çağrıları yapıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, OGM'ye ait iki yangın söndürme uçağıyla İspanya'ya destek verdiği bildirilen açıklamada, "Çünkü doğal afetlerin coğrafyası yoktur. Bugün İspanya'da yaşananlar, yarın başka bir ülkede yaşanabilir. Aynı risk, ülkemiz için de geçerlidir. Önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen sıcak hava ve rüzgar nedeniyle ülkemizde de orman yangını riski yüksek seyredebilir. Orman yangınlarının büyük bölümü ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Bir anlık ihmal, yılların emeğini ve binlerce canlının yaşam alanını yok edebilir. Ormanlar ortak emanetimiz, onları korumak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen dikkatli olalım" denildi.