Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Tunus'ta Düzenlendi - Son Dakika
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Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı Tunus'ta Düzenlendi

Tunus'ta düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda, Türkiye'deki üniversiteler ve eğitim sistemleri tanıtıldı. Fuarda, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi, üniversite yetkilileri ve Tunuslu öğrenciler bir araya geldi. Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısında ilk on ülke arasında yer aldığı belirtildi. Tunus'ta her yıl binlerce öğrenci yurtdışında eğitim almak için başvuruda bulunuyor.

28.07.2024 12:23
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Tunus'ta düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarında, Türkiye'deki üniversiteler ve eğitim sistemleri tanıtıldı.

Başkent Tunus'ta Türkiye'den 20 üniversitesinin katılımı ile düzenlenen fuara, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri ve birçok üniversite yetkilisi katıldı.

Türk üniversitelerinin tanıtıldığı fuara, Türkiye'de eğitim almak isteyen Tunuslu öğrenciler ile Tunus merkezli eğitim kurumları yoğun ilgi gösterdi.

Tunus Büyükelçisi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus ile Türkiye arasında üniversite öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin iki ülke arasındaki iyi ilişkileri, ticareti, sanayiyi ve kültürel işbirliğini geliştirdiğini söyledi.

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin kendi ülkelerinde döndüklerinde Türkiye'nin birer temsilcisi gibi hareket ettiklerini söyleyen Demircan, "Yabancı öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi ve eğitim almasını, ülkemizin yurtdışına açılması açısından yumuşak bir güç olarak görüyoruz. Yabancı öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarının desteklenmesi ve bu yönde politika üretilmesi hükümetimizin başarılı bir ön görüsüdür. Biz de eğitim fuarları ve diğer eğitim faaliyetleri ile Türkiye'de bin 600 civarında olan Tunuslu öğrenci sayısını daha yukarılara çekmek için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye uluslararası öğrenci sayısında ilk on ülke arasında

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası öğrencilerin ülkeye yönelimleri konusunda çok ciddi çabalar gösterdiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın ise, "Şu an Türkiye'de dünyanın dört bir tarafından gelen 350 bin civarında uluslararası öğrenci var. Tunus da bizim için ayrı bir öneme sahip ülkelerden. Bu yüzden eğitim fuarını bu dönem burada yapma ihtiyacı duyduk. Türkiye hem yaşam hem de iaşe bakımından uluslararası öğrenci istihdam eden diğer ülkelere nazaran çok daha avantajlı bir durumda. UNESCO'nun verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci sayısında ilk on ülke arasında." ifadelerini kullandı.

Ulaşılabilirlik, ortak dil, ortak kültür ve ortak değerlerden dolayı bu coğrafyadan gelen öğrencilerin Türkiye'de kendilerini yabancı hissetmediklerini vurgulayan Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Ortadoğu coğrafyasında kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Türkiye'nin yakın mesafe olarak yakın olması ve ulaşılabilirlik olmayı ülkemiz avantaja dönüştürerek 2010'lu yıllardaki 30 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını bugün 350 bine çıkardı. Tabi bu kendiliğinden olmadı ülkedeki misafirperverlik ve Türk halkının özellikle uluslararası öğrenciye göstermiş olduğu yakınlık çok önemli faktörler arasında. Özellikle de Orta Doğu'da tarihi bağlarla birbirimize bağlandığımız bu coğrafyadan gelen öğrencilere ayrı bir yakınlık göstermesi sonucunda bu rakamlara ulaşılmıştır."

Türkiye'de eğitim aldıktan sonra ülkelerinde önemli görevlere gelen birçok uluslararası öğrenciyi ülkelerinde ziyaret ettiğinde Büyük gurur yaşadığını belirten Aydın, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim görmeleri için gayretlerini devam ettirdiklerini vurguladı.

Tunus'ta her yıl 2 bin öğrenci yurtdışında eğitim almak için başvuruyor

Fuarı düzenleyen Ok Tamam Şirketi Genel Müdürü Ahmed Derviş, Tunus'ta geçen yıl düzenledikleri fuarın verimli geçtiğini bu yüzden bu yıl ikincisini düzenlemek için Tunus'a geldiklerini söyledi.

Hedeflerinin Tunuslu öğrencilerin üniversite eğitimlerini Türkiye'de almalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Derviş, "Türkiye'deki üniversitelerin eğitim sistemleri ve alt yapısı oldukça güçlü. Bu yüzden uluslararası öğrencilerden Türkiye'ye büyük bir rağbet var. Biz şirket olarak birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz. Kuveyt ve Mısır'da da düzenlediğimiz fuarlar ile Türkiye'de uluslararası öğrencilerin eğitim almasına ön ayak oluyoruz." dedi.

Fuar katılımcılarından Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Göknur Gündoğar da, "Fuarda, üniversitemizin uluslararası arenada akademik programlarını tanıtıyoruz. Öğrenci adaylarımıza Türkiye'de eğitim görmelerinin avantajlarını, dünyada edindiği yer ve uluslararası öğrencilere sunduğu tüm imkanları anlatıyoruz. Bu imkanı bulduğumuz fuarı düzenleyen ve destek veren taraflara teşekkür ediyoruz." dedi.

Resmi verilere göre Tunus'ta her yıl yaklaşık 2 bin öğrenci yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için başvuruda bulunuyor.

Kaynak: AA

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