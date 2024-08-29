Güncel

Kendinden çok emin! Ersun hocanın mesajı çok net

Türk usulü yol yardımı: Yolda kalan aracı ayaklarıyla böyle itti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, yolda kalan aracını kurtarmak için enteresan bir yol seçti. Pikap ile araç arasına geçen şahıs, aracı iterek götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir vatandaş, yolda kalan aracı itmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Şahıs, arıza yapan aracın bagajına oturdu ve pikaba ayaklarını dayadı. Pikabın ilerlemesi ile arızalı araçta hareket etmeye başladı. Şahıs canını hiçe sayarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşı görenler şaşkına döndü.