Türk uzay startupları, IAC 2026\'da Future Space alanında küresel ajanslarla buluştu

Türk uzay startupları, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında ürünlerini uzay ajanslarına tanıtma ve onlarla işbirliği yapma fırsatı elde etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongre kapsamında büyük Türk şirketleri uluslararası ortaklarıyla önemli anlaşmalara imza attı. Türk uzay startupları da IAC 2026 ile dünyanın en büyük uzay ve havacılık şirketleri ile ajanslarına ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladı.

77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında ilk defa oluşturulan, yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimlerin sergilendiği "Future Space" alanında, startuplar için bölüm hazırlanırken girişimler burada yeni işbirlikleri için projelerini tanıttı.

Türk şirketlerinden Spacelis'in kurucusu Güler Koçak, AA muhabirine, uzay merkezli güneş enerjisi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Uzay şartlarına dayanıklı ve araçların görev sürelerini uzatacak tasarımlarında nanoteknoloji unsurları kullandıklarını belirten Koçak, "IAC 2026'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUA ve TÜBİTAK'ın destekleriyle 10 uzay girişiminden biri olarak katıldık. Seçilmekten büyük gurur duyuyorum. Burada yatırımcılarla, endüstri partnerleriyle, öğrencilerle, yeni mezunlarla buluşma fırsatı bulduk. Burada özellikle B2B görüşmelerde hem Türk hem yabancı şirketlerle teknolojimizi ve nasıl işbirliği yapabileceğimizi konuştuk." dedi.

"Yeni işbirlikleri için adımlar attık"

Büyük ölçekli metal parçaların üretimine odaklanan Alloy Additive firmasının kurucusu Mehmet Emre Çetinkaya da TÜBİTAK BİGG desteğiyle şirketini kurup bu alanda çözümler ürettiğini ifade etti.

Savunma ve uzay alanında firmalara temini zor, kilogram fiyatı yüksek titanyum, nikel gibi malzemelerden özel alaşımlar ürettiklerini söyleyen Çetinkaya, İspanya ve Fransa'ya sivil alana yönelik ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Çetinkaya, Avrupa Uzay Ajansından onay aldıklarını ve Almanya'da da şirketleşme sürecine gittiklerini belirtti.

IAC 2026'nın kendileri için önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Dünyanın her yerinden uzay liderleri buraya geldi. Gerek yurt içinden gerekse Avrupa'dan çok sayıda firmayla görüşme sağladık. Devam eden süreçleri pekiştirmiş olduk diyebilirim. Bakanlığımızın sağladığı bu alanla birlikte buraya gelen ziyaretçilerimizi ağırladık ve yeni işbirlikleri için adımlar attık." diye konuştu.

Çetinkaya, şirketin ürettiği parçaların Türkiye'nin gelecek yıl yapacağı Ay Misyonu'nda da kullanılacağına dikkati çekti.

"Güzel görüşmeler yapma fırsatı buldum"

SPACROL şirketinin kurucusu Mustafa Atakan Avşar da TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulduklarını ve yönelim test sistemleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uyduların uzaya fırlatılmasının öncesinde yönelim kontrol sistemini test etmeye yarayan yer test cihazı geliştirdiklerini belirten Avşar, uzay alanında çalışan startup firmalarının başvurduğu program aracılığıyla seçildiklerini dile getirdi.

Avşar, kongre sayesinde çeşitli ülkelerden isimlerle görüşme fırsatı yakaladıklarına işaret ederek, "IAC 2026 bizim için çok verimli geçti. Yabancı ülkelerin uzay profesyonelleri, akademisyenler, uzay direktörleri ve öğrencilerle güzel görüşmeler yapma fırsatı buldum." dedi.