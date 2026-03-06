Türk Vatandaşları İçin Bahreyn'den Çıkış Seferleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Vatandaşları İçin Bahreyn'den Çıkış Seferleri

06.03.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Bahreyn'den ayrılmak isteyen vatandaşlar için otobüs seferleri düzenleyecek.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme yapması ve Bahreyn hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Bahreyn'den ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Manama ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında Bahreyn'den Suudi Arabistan'a kara yoluyla geçmek isteyen Türk vatandaşlarının Riyad Havalimanı'na naklinin Büyükelçilik tarafından temin edilen otobüslerle sağlanacağı belirtildi.

Otobüs yolculuğunun yaklaşık 6 ila 7 saat sürmesinin öngörüldüğü, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği kaydedildi.

Bahreyn'den Suudi Arabistan'a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, büyükelçilik tarafından paylaşılan link üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği, kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerle ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği aktarıldı.

Vatandaşlardan söz konusu seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurularak hazırlıklı olmaları istenen açıklamada, sahadaki şartların anlık değişebileceğinden, güncellemeler için büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Bahreyn, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Vatandaşları İçin Bahreyn'den Çıkış Seferleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:32:20. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Vatandaşları İçin Bahreyn'den Çıkış Seferleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.