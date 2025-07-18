Türk Vatandaşlarına Yeni Vize Kolaylıkları - Son Dakika
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Türk Vatandaşlarına Yeni Vize Kolaylıkları

18.07.2025 13:48
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AB, Türk vatandaşları için 'Cascade' kuralını uygulamaya başladı, vize alımı hızlanacak.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türk vatandaşlarının Şengen ülkelerine seyahatini kolaylaştırmak için "Cascade" kuralını uygulamaya başladıklarını, bu uygulamayla Türk vatandaşlarının çok girişli uzun süreli Şengen vize almasının "çok daha kolay ve hızlı" olacağını belirtti.

Büyükelçi Ossowski, Türk vatandaşlarına yönelik daha elverişli Şengen vize kurallarının uygulanması konusunda AB Delegasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ossowski, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının vize başvurularına ilişkin yeni düzenleme taleplerinin Ankara'daki üye devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklarından geldiğini belirtti.

Talepler doğrultusunda gidilen değişikliklerin Brüksel'de AB üye devletleri tarafından ve daha sonra AB Komisyonu tarafından onaylandığını dile getiren Ossowski, "Şu anda uygulamaya koyduğumuz tüm bu değişiklikler, üye devletlerin Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gelen Türk vatandaşlarını, özellikle de halklar arası bağları desteklemek için gösterdiği bir iyi niyet göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Thomas Hans Ossowski, Türkiye'ye 10 yıldan uzun bir süre önce vize serbestisi sunduklarını belirterek "Şimdi vize serbestisi diyaloğunu yeniden başlatmak istiyoruz çünkü vize sürecini kolaylaştırmaya devam edebiliriz. Ancak Türkiye'den Şengen bölgesine seyahat etmek isteyen çok sayıda insan göz önüne alındığında, yoğun konsolosluklar ve uzun bekleme süreleri sorununu asla çözemeyeceğiz. Tek çözüm, etkili ve başarılı bir vize serbestleştirme diyaloğunda yatıyor." değerlendirmesini yaptı.

Türk vatandaşlarına "Cascade" kuralları uygulaması başladı

Türk vatandaşları için yeni "Cascade reformuna" değinen Ossowski, halklar arası temasları kolaylaştırmak için bu haftadan itibaren daha uygun vize kurallarını uygulamaya başladıklarını söyledi.

Büyükelçi Ossowski, bunun "önemli bir gelişme" ve "AB ile Şengen üye ülkelerinin Türk vatandaşlarının AB'ye ve Şengen ülkelerine seyahat etmesini istediğinin bir işareti" olduğunu dile getirdi.

Bu gelişmenin konsolosluklardaki yoğunluğu da azaltacağını kaydeden Ossowski, "Bu karar, bizim için önemli bir konu olan geri kabul de dahil olmak üzere göç konusunda Türkiye ile iş birliğimizin arka planında yer alıyor." dedi.

Söz konusu reforma değinen Thomas Hans Ossowski, "Türk vatandaşları artık önceki üç yıl içinde iki vize alıp yasalara uygun şekilde kullandıktan sonra, başlangıçta bir yıl geçerli, daha uzun süreli ve çok girişli Şengen vizesi alabilecekler." diye konuştu.

Bugüne dek Türk vatandaşlarının Şengen vizesi başvurusunda ilk 6 aylık vize alabilmek için üç tek girişli veya kısa süreli vizeye sahip olması gerektiğini kaydeden Ossowski, "Yeni düzenlemeyle, vize başvurusunda bulunan her vatandaşın yalnızca bir kısa süreli vizeye ihtiyacı olacak. İkinci vize, eğer (kişi) geri dönerse ve her şey yolunda giderse altı aylık bir vize olacak ve 6 aylık bir süre içinde 90 gün geçerlilik süresi ve çok girişli hakkı tanınacak." ifadelerini kullandı.

"Türk vatandaşlarının çok girişli uzun süreli vize alması çok daha kolay ve hızlı olacak"

Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, şöyle devam etti:

"Bu da başarıyla uygulandığında yani kişi geri döndüğünde, bir sonraki vize yani üçüncü vize, çok girişli bir yıllık vize olacak ve ardından çok girişli üç yıllık vize ve beş yıllık vize vereceğiz. Bu sayede Türk vatandaşlarının çok girişli uzun süreli vize alması çok daha kolay ve hızlı olacak."

Ossowski, bu gelişmeyle Türk vatandaşlarına kolaylığın sağlanmasının yanı sıra konsoloslukların yoğunluğunun da azaltılacağını, başvurusu sayısının ve vize randevusu için bekleme süresini azalacağını umduklarını ifade etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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