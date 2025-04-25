Türk Vatandaşlarından Washington'da Soykırım Protestosu

- Washington'da Türk vatandaşlarından sözde Ermeni soykırımına karşı protesto

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington D.C ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları, sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı Washington'daki Türk Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek Ermeni saldırılarında hayatını kaybeden Türklerin fotoğraflarını taşıyarak karşı gösteri düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'da, 24 Nisan tarihinde düzenlenen sözde Ermeni soykırımı anma yürüyüşüne karşılık, Türk vatandaşları da Türk Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericiler, Ermeni çetelerinin saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının fotoğraflarını taşıyarak tarihi gerçeklere dikkat çekti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan'da küçük bir Ermeni grubun düzenlediği Türkiye karşıtı yürüyüş kısa sürede sona erdi. Yürüyüş boyunca Ermeni grubun Türkiye aleyhine sloganlarına karşılık Türk vatandaşları da "Soykırım yalanına hayır" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Geniş katılım ve yoğun güvenlik önlemleri

ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen onlarca Türk vatandaşı, Türkiye'ye destek vermek amacıyla büyükelçilik önünde bir araya geldi. Washington Polis Departmanı'nın aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

TASC Başkanı Şahin: "Tarihi gerçekleri haykırmak için buradayız"

Karşıt gösteriyi organize eden Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Seyit Şahin yaptığı açıklamada, "Bugün 24 Nisan 2025, sözde Ermeni soykırımı yalanı nedeniyle ABD'nin başkentindeyiz. Türk-Amerikan toplumunu organize ederek Amerika'nın çeşitli yerlerinden buraya geldik. Tarihi gerçekleri haykırmak için Türk-Amerikan toplumunun sesi olmak için buradayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız ve önümüzdeki yıllarda da burada olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de gönülden destekliyoruz" dedi.