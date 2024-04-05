Arjantin ve Türk Sinemacılar Konferansı Üsküdar'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arjantin ve Türk Sinemacılar Konferansı Üsküdar'da Gerçekleştirildi

Arjantin ve Türk Sinemacılar Konferansı Üsküdar\'da Gerçekleştirildi

Arjantin merkezli Pi Arte Tv'nin düzenlediği "Türk ve Arjantinli Sinemacılar Konferansı" Üsküdar'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türk ve Arjantinli sanatçılar bir araya gelerek ortak yapımlar ve sanatsal iş birlikleri hakkında konuştu. Arjantinli oyuncular ve yönetmenler, Türk dizilerinin kalitesi ve etkisi hakkında olumlu yorumlarda bulundu. Ayrıca, İstanbul'da bir televizyon fuarı düzenlenmesi planlandığı da belirtildi.

05.04.2024 10:55  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin merkezli Pi Arte Tv'nin düzenlediği "Türk ve Arjantinli Sinemacılar Konferansı" Üsküdar'da gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki sanatsal ve kültürel yakınlaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk ve Arjantinli sanatçıların tanışıp sonrasında ortak yapımları, sanatsal iş birliklerini konuşmaları da hedeflendi.

Arjantin ve Latin Amerika'da yönetmen ve yapımcılık yapan Fernando Spiner, Arjantinli oyuncular Natacha Mendez ile Moro Mariana Anghileri, yönetmen Ezel Akay, oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı ve Tims Uluslararası Operasyonlar Direktörü Selin Arat, etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Arjantin'in İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Fabiana Ines Lopez ile Ticari ve Kültürel Birim Asistanı Tatyana Peruk da konferansa katılan isimler arasında yer aldı.

Yönetmen ve yapımcı Fernando Spiner, Türk dizilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için Türk dizileri çok farklı bir kültür. Bize çok ilginç geliyor bu sebeple. Türkiye'nin dizi sektöründe, dizilerinin yüksek kalitede olmasının, teknik anlamda ve oyuncularla ilgili gelişmeye sebep olduğunu düşünüyorum. Bu durum Türk sinemasına katkıda bulunuyor." dedi.

Arjantinli oyuncu Natacha Mendez de Türk sinemasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Daha öncesinde Orta Doğu ve Avrupa sinemasına çok fazla ulaşamadığımız için pek bilgim yoktu. Bir buçuk yıl önce Türk sinemasıyla tanıştım. Estetik, oyunculuk ve senaryo olarak enteresanlığı ve kalitesi beni çok etkiledi. Biz festivallerle gelen filmler hariç, çok fazla Avrupa yapımına ulaşamıyoruz. Türk dizileri şu an çok popüler ve çok fazla izleniyor. O sayede Türk kültürünü izleme ve takip etme şansına sahip oldum."

İstanbul'da televizyon fuarı yapılması planlanıyor

Tims Uluslararası Operasyonlar Direktörü Selin Arat ise Latin Amerika'da Türk dizilerinin tercih edildiğine işaret ederek, "Birçok şirket Latin Amerika'ya dizilerini satıyor. Latin Amerika'ya giriş aslında 2014'e kadar olamadı. Telenovela (pembe dizi) terimi, Latin Amerika dizilerinin, bizim 1980'li ve 1990'lı yıllarda, gençliğimizde izlediğimiz dizilerin adıydı. Dünya televizyonunu onlar domine ediyordu. Bizim dizilerimizi kendilerine çok yakın buldukları için ve bazı teknik özelliklerden dolayı 'Turkish telenovela' diye bir terim çıktı. Yerini almışız gibi değil, bayrağı aldık diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Arat, televizyon fuarlarının sektöre etkisine de değinerek, "Birtakım televizyon fuarları yapılıyor dünyada. Cannes bunun en büyük merkezlerinden biri. Film festivali içerisinde, televizyon fuarı Berlin'de başladı. Yakın zamanda bakanlığın da desteğiyle yapılabilirse eğer İstanbul'da da yapılması planlanıyor. Orada ilk seansta Arjantin film ve sinema panelleri yapılabilir. Böyle bir fırsatımız var." diye konuştu.

Arjantin Ticari ve Kültürel Birim Asistanı Tatyana Peruk ise her sene Arjantin film gösterimleri yaptıklarını dile getirerek, "Git gide azalıyor ama pek çok kurumla iş birliği yapıyoruz. Cervantes Enstitüsü ile de çok fazla çalışıyoruz. Bu sene yeni anlaşmalarımız olacak, sinema konusunda. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Arjantin, İstanbul, Yönetmen, Üsküdar, Sanat, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin ve Türk Sinemacılar Konferansı Üsküdar'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bozcaada'ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişi yasaklandı
    11:49 Bozcaada'ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişi yasaklandı

    Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandı.

  • Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor
    11:48 Erzurumspor FK, Göztepe deplasmanına gidiyor

    Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor'u yenerek moral bulduktan sonra Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımının play-off hedefine odaklandığını ve önemli bir puan farkı olduğunu belirtti. Erzurumspor, Göztepe maçından üç puan almayı hedefliyor.

  • Gazi Osman Paşa, Tokat'ta Anıldı
    11:48 Gazi Osman Paşa, Tokat'ta Anıldı

    Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.


11:44 İsrail istihbaratına Türkiye’de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İsrail istihbaratına Türkiye'de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:40 Ramazan Bayramı’nda Araç Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat Ramazan Bayramı'nda Araç Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat!
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:52:41. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin ve Türk Sinemacılar Konferansı Üsküdar'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement