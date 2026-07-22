(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman'ı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda kabul etti" denildi.
Son Dakika › Güncel › Türk ve Bangladeş Askeri Liderleri Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?