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Türk ve Çadlı iş insanları ticari ilişkileri görüştü

Türk ve Çadlı iş insanları, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkileri ve karşılıklı yatırım imkanlarını görüştü. Encemine'deki Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, WCI Başkanı Utku Bengisu, Çad Ticaret Odası Başkanı Ali Adji Seid ve çok sayıda Çadlı iş insanı katıldı. Toplantıda, farkındalık yaratma konusu ve iki ülkedeki yatırım fırsatları ele alındı.

Türk ve Çadlı iş insanları ticari ilişkileri görüştü
26.12.2023 - 23:39,
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Türk ve Çadlı iş insanları, Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkileri ve karşılıklı yatırım imkanlarını görüştü.

Çad'ın başkenti Encemine'deki Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu (WCI) Başkanı Utku Bengisu, Çad Ticaret Odası Başkanı Ali Adji Seid ve çok sayıda Çadlı iş insanı katıldı.

Toplantıda, Çadlı ve Türk iş insanları arasında farkındalık yaratma konusu ve iki ülkedeki yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Büyükelçi Kaygısız, toplantıda, 2023'te Türkiye ve Çad arasındaki ticaret hacminin 200 milyon doları geçtiğini ve iki ülkedeki iş insanlarının girişimleriyle bu rakamın artacağını söyledi.

Türkiye'deki iş fırsatları ile ilgili sunum yapan Bengisu ise Çadlı iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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