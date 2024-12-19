Türk ve İngiliz Genelkurmay Başkanları Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile telefonla görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.