Türk ve Pakistan Kızılayı, Peşaver'de çatı çöküşünde 70 aileye gıda kolisi ulaştırdı - Son Dakika
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Türk ve Pakistan Kızılayı, Peşaver'de çatı çöküşünde 70 aileye gıda kolisi ulaştırdı

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Türk Kızılayı ve Pakistan Kızılayı, Peşaver'de 15 Ekim'de bir okulun çatısının çökmesi sonucu yakınlarını kaybeden 70 haneye gıda kolisi dağıttı. Bir aylık besin ihtiyacını karşılayacak koliler, 35 kişinin öldüğü olayda ağır travma geçiren 3 öğrencinin tedavisi sürerken dağıtıldı.

Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayı, Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi sonucu yakınlarını kaybeden ailelere 70 gıda kolisi dağıttı.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki özel okulda 15 Ekim'de meydana gelen, 34'ü öğrenci 1'i öğretmen 35 kişinin yaşamını yitirdiği çatı çökmesinin ardından Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayı, olaydan etkilenen 70 haneye yardım ulaştırdı.

Her biri 54,5 kilogram ağırlığındaki 70 gıda kolisi, ailelerin günlük besin ihtiyacını bir ay boyunca karşılayacak şekilde hazırlandı.

Pakistan Kızılayı Hayber Pahtunhva Şube Başkanlığı Merkezi'nde düzenlenen dağıtım organizasyonuna, Pakistan Kızılayı Genel Sekreteri Muhammad Abaid Ullah Khan, Hayber Pahtunhva Şube Başkanı Farzand Wazir, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Kaan Saner ve çok sayıda davetli katıldı.

Khan ve Wazir, Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Saner de Pakistan halkı ile Türk halkının bu facia karşısında dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Saner, benzer bir olayın bir daha yaşanmamasını dileyerek, "Yakınlarını kaybeden ailelerin acısını anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor." dedi.

Türk Kızılay'ın acılarını paylaşmak için her zaman ailelerin yanında olduğunu belirten Saner, evlatlarını kaybeden ailelerin hüznünü paylaşma ve yardımları sahadaki hak sahiplerine ulaştırma konusunda Pakistan Kızılayı'nın güçlü bir kardeşlik köprüsü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Saner, ailelerin acısını dindirmenin mümkün olmadığını ancak Pakistan'ın geleceği olan çocukların gelişimine ve yarınlarına odaklanmanın "acılara bir nebze de olsa ilaç" olacağını kaydetti.

Çatı çökmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 öğrenciden 17'sinin taburcu edildiği, ağır travma geçiren 3 öğrencinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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