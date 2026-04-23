Türk Vekillerden İsrail'e Sert Tepki

23.04.2026 14:46
AKPM'de Türk milletvekilleri, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Türk milletvekilleri, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine tepki göstererek, bu durumun uluslararası düzeni tehlikeye attığını dile getirdi.

Fransa'nın Strazburg kentinde AKPM Genel Kurulu'nda Orta Doğu'da uluslararası hukuku, barışı ve istikrarı korumanın gerekliliğini konu alan oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan Türk vekiller İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine tepki göstererek, bu ihlallerin bölgesel ve küresel istikrarı tehlikeye attığını vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İsrail'in uzun yıllardır devam eden insanlık dışı politikalarına karşı uluslararası toplumun tepkisizliğinin bugün İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma kapı araladığını kaydetti.

"İsrail'in Gazze'deki saldırıları tüm dünyanın istikrarını tehdit eden bir çatışmaya dönüşmüştür" diye konuşan Yıldız, İsrail'in bu saldırılarına karşı cezasızlığının küresel güvenliği ve ekonomik güvenliği tehdit ettiğine dikkati çekti.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka da, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin kademeli olarak normalleştirildiğini ve bunun en önemli örneğinin yakın zamanda onaylanan Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasası olduğunu kaydetti.

Öte yandan uluslararası toplumun çifte standardının en görülür olduğu yerin Gazze olduğunun altını çizen Göka, "Uluslararası hukuk mağdurların en büyük güvencesi değil midir?" diye sordu.

Göka, uluslararası hukukun ayrımcılığa ve kimliğe dayalı her türlü uygulamasının küresel güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Türkiye'nin "insan merkezli" bir uluslararası düzenin tesisi için mücadelesine devam edeceğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tehdit altında olduğunu ve "küresel güvenliğin bazı devletlerin isteğinin esiri haline geldiğini" dile getirdi.

Bölük, bu durumun "güçlünün hukukunun" hüküm sürmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de, İsrail'in "uluslararası toplumun eylemsizliğinden güç aldığını" ve bu sayede Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı onayladığını vurguladı.

Öte yandan ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Hürmüz Boğazı'nda enerji krizi yaratarak tüm dünyayı etkilediğini kaydeden Canbey, savaşta geçici ateşkesin uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ancak temkinli olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bu bağlamda Lübnan'daki durumun kırılganlığına dikkati çeken Canbey, İsrail'in ateşkes ve barış çabalarını sabote etme girişimlerinin uluslararası toplum tarafından engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

