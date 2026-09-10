Türk Yıldızları, Afrika\'daki ilk uçuşunu Mısır semalarında gerçekleştirdi

EL ALAMEİN (AA) – UTKU ŞİMŞEK - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afrika kıtasındaki ilk uçuşunu Mısır semalarında yaptı.

Türk Yıldızları, Mısır'ın El Alamein kentinde düzenlenen "El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı" kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri uçuşuna ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Yıldızları Tim Lideri Yarbay Hasan Kocabaş, dünyanın farklı coğrafyalarında Türk bayrağını dalgalandırmaya ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü, disiplinini ve profesyonelliğini en iyi şekilde sergilediklerini belirten Kocabaş, şunları kaydetti:

"Mısır gösterisi bizim için çok özel çünkü Türk Yıldızları olarak Afrika kıtasındaki ilk gösterimizi Mısır'da Giza Piramitleri üzerinde 7 Eylül'de icra ettik. Bununla birlikte 10 gün içerisinde 3 farklı kıtada gösteri icra ettik. 29 Ağustos'ta Romanya'da, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda ülkemizde ve 7 Eylül'de Mısır'da başlayan gösterilerimiz devam ediyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı gökyüzünde ve farklı coğrafyalarda dalgalandırmaya devam ediyoruz."

"Türk mührünü Mısır semalarına kazıdık"

Türk Yıldızları'nda 5 numara solo olarak uçan Binbaşı Sami Yalçın ise Türk Yıldızları ailesi olarak devleti ve milleti, TSK'yı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Mısır'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirten Yalçın, "Özellikle de antik dünyanın 7 harikasından biri ve günümüzde hala ayakta olan Mısır piramitlerinin üzerinde bayrağımızı dalgalandırdık. Türk mührünü Mısır semalarına kazıdık. Bunun için de ayrıca heyecanlı ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Türk Yıldızları'nda 3 numara iç kanat olarak uçuşlara katılan Üsteğmen Cihat Karadutlu da, "Antik dünyanın 7 harikasından biriyle modern dünyanın harikası Türk Yıldızları'nı Mısır'da bir araya getirdik." dedi.

Türk Yıldızları 7 Eylül'deki piramitlerin üzerinden yaptığı gösterinin ardından 3 günlük fuar boyunca da alan üzerinde nefes kesen manevralara imza attı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, fuarı gezen Mısır halkı tarafından ilgiyle izlendi.