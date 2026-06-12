Türk Yıldızları Kastamonu’da prova uçuşu yaptı - Son Dakika
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Türk Yıldızları Kastamonu’da prova uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Kastamonu’da prova uçuşu yaptı
12.06.2026 18:58
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da 14 Haziran'daki gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi, vatandaşlar izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 14 Haziran Pazar günü kentte gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi Kastamonu'ya gelen Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar Türk Yıldızları'nın prova uçuşunu izledi.

Türk Yıldızları, 14 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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