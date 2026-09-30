Türk Yıldızları, Malatya\'da 17.50\'deki gösteri öncesi kent üstünde prova yaptı

Türk Yıldızları, Malatya'da 17.50'deki gösteri öncesi kent üstünde prova yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanan Türk Yıldızları, kent merkezi üstünde prova uçuşu yaptı. Akrobasi timi, cuma günü saat 17.50'deki gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malatya'da prova uçuşu yaptı.
Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yerleşkesindeki pistten havalanan akrobasi timi, kent merkezi üstünde prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları, cuma günü saat 17.50'de yapacağı gösteriyle Malatyalılarla buluşacak.
Kaynak: AA
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