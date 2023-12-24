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"Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Tekirdağ'da anıldı - Son Dakika
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"Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Tekirdağ'da anıldı

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

"Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Tekirdağ\'da anıldı
24.12.2023 - 15:58,
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Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Ülkü Ocakları tarafından Selanik Meydanı'nda Türkan Bebek Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Kayın Kur'an-ı Kerim okudu. Tüm şehitler için dua etti.

Törende konuşan Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Türkan bebeğin, Bulgaristan Türklerinin direnişinin simge isimlerden olduğunu söyledi.

Türkan bebeğin annesinin kucağında katledildiğini belirten Zıvalıoğlu, "39 yıl önce Türklüğün onur ve şuurunun, İslam'ın ahlak ve faziletinin yaşatılmış olduğu hemen yanı başımızdaki Balkanlarda, bugün Türk'ün kimliğini ve varlığını sürdürebilmesi için insanlar hala orada mücadele veriyor. Halen Türk kalabilmek ve Müslüman olarak yaşayabilmek için zulümlere uğruyorlar." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da Balkanlarda tarif edilemez acıların yaşandığını dile getirdi.

Anma töreni vatandaşların anıta karanfil bırakmasıyla son buldu.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Bulgaristan, Tekirdağ, Bebek, Politika, Güncel, Son Dakika

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