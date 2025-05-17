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Türkan Saylan'ı Unutmadılar

ÇYDD, Prof. Dr. Türkan Saylan'ı 16. ölüm yıl dönümünde andı; Bilim ve Sanat Ödülleri açıklandı.

17.05.2025 22:54
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Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı 16'ncı ölüm yıl dönümünde görkemli bir törenle andı. Eğitim ve sağlık alanında yaptığı çalışmalarla toplumda kalıcı izler bırakan Prof. Dr. Türkan Saylan'a yönelik anıların anlatıldığı gecede aynı zamanda 15'inci Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri de sahiplerini buldu. 15. Çağdaş Yaşam Bilim Ödülü'ne çocuk romatolojisi alanındaki özgün çalışmaları nedeniyle Doç. Dr. Erdal Sağ, Sanat Ödülü'ne ise "Öteki Hayvanlar" adlı eseriyle yazar Derya Sönmez değer görüldü.

ÇYDD'nin unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, 16'ncı ölüm yıl dönümünde sevenleri ve Çağdaş Yaşam ailesi tarafından anıldı. Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu'daki kabrinde başlayan anma töreni, sonrasında İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent'te devam etti. Geceye ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyeleri, şube temsilcileri, bilim, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda kişi ile birlikte Türkan Saylan'ın öğrencileri ve sevenleri katıldı. Gecede aynı zamanda Türkan Saylan'ın anısına verilen Bilim ve Sanat Ödülleri'nin 15'incisinin kazananları da açıklandı.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel: İyi ki bu dünyadan bir Türkan Saylan geçti

Türkan Saylan'ı anma gecesi, ÇYDD Genel Başkanı ve Saylan'ın yol arkadaşı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açış konuşması ile başladı. Saylan'ın izinde yürümeye ve onun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yüksel, "Türkan Hocamız, hayatını çağdaş bir geleceğe adadı. Gençlerimizin laik ve bilimsel eğitime ulaşabilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri için hiç durmadan çalıştı. Eğitim ve sanatı, aydınlık geleceğe giden en önemli unsurlar olarak gördü. Sanatın her dalı onun için çok önemliydi, isterdi ki çocuklar okusun, piyano da çalsın, geleceğin Fazıl Sayları da yetişsin. İyi ki bu dünyadan Türkan Saylan geçti, o kendini hep 'Atatürk Kızı' olarak dillendirdi, onun emaneti laik Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirmek, sonsuza kadar yaşatmak için emek verdi. Eğitimli her kadının Cumhuriyet'e borcu var diye inanır, borcunu ödemek için son nefesinde bile ışırdı. Ruhu şad olsun. O hep bizimle" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yüksel'in konuşmasının sonrasında ise 15. Bilim ve Sanat Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Çocuk romatolojisi alanındaki özgün çalışmaları ve bilime yönelik sunduğu katkılar nedeniyle Doç. Dr. Erdal Sağ, bilim alanında ödüle layık görülürken; sanat alanında ise "Öteki Hayvanlar" adlı eserinde ilişkilerin ve insan ruhunun karanlık tarafını ele alan Derya Sönmez ödülün sahibi oldu.

Etkinlik; Ruhi Su tarafından kurulan Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinin şef Yusuf Başaran öncülüğünde gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkan Saylan'ı Unutmadılar - Son Dakika

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