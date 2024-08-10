Türkçe Öğretmeni Ankara'nın Eski Camilerini Sosyal Medyada Paylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkçe Öğretmeni Ankara'nın Eski Camilerini Sosyal Medyada Paylaşıyor

Türkçe öğretmeni Salih Yancı, Ankara'nın eski camilerini fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşarak tanınmalarını sağlıyor. Yancı, tarihi camilere olan ilgisinin Kovid-19 pandemisi döneminde arttığını belirtiyor. Bugüne kadar 150'ye yakın tarihi camiyi gezen Yancı, özellikle Ankara'nın köylerindeki süslemeli camilere dikkat çekiyor. Yancı, sosyal medya sayesinde camilerin durumuyla ilgilenen yetkililerin dikkatini çektiğini ve restore edilmesi için çalışmaların başladığını ifade ediyor.

10.08.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkçe öğretmeni Salih Yancı, fotoğraflarını çektiği Ankara'nın eski camilerini sosyal medyadan paylaşarak tanınmalarını sağlıyor.

Eski camilere merakı olan Türkçe öğretmeni Yancı, AA muhabirine, tatil için gittiği yerlerde tarihi camileri gezdiğini, Ankara'daki tarihi camilerin de 2021'de, Kovid-19 pandemisi döneminde ilgisini çekmeye başladığını anlattı.

Önce Ankara'nın merkezinde bulunan tarihi camilerin tümünü gezdiğini anlatan Yancı, daha sonra köylerdeki eski camilerin de dikkatini çekmeye başladığını ifade etti.

Ankara'nın köylerinde çok daha güzel camilerin olduğunu dile getiren Yancı, yaklaşık 3 yıldır camileri gezip fotoğrafladığını ve bunları sosyal medyadan paylaştığını kaydetti.

Bugüne kadar 150'ye yakın tarihi, eski süslemeli cami gezdiğini söyleyen Yancı, Ankara'nın çeşitli yerlerinde süslemeli eski camilerin yoğunlukta olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

Yancı, Kalecik ilçesindeki köylerde bulunan süslemeli camilere değinerek, "Kuzeye doğru çıktıkça Çankırı köy camileri de bu şekilde. Sanırım ahşap işçiliği bakımından, kuzeydeki ağaç kaynağından faydalanarak bu civarlarda böyle güzel camiler yapmışlar." diye konuştu.

"Bu sanat, gelenekli bir sanat"

Camilerdeki süsleme geleneğinin ahşap ve duvar süslemeleri şeklinde olduğunu söyleyen Yancı, bazen her ikisinin de bir camide bulunabildiğini kaydetti.

Camilerde özellikle tavan süslemelerine önem verildiğini gözlemlediğini aktaran Yancı, şunları söyledi:

"Bunun da sebebi konaklarda bu güzel tavanların yapılıyor olması. Sonra konak sahipleri, zengin hayır sahipleri camilerde de aynı şeyleri yaptırıyorlar. Benim gözlemlediğim kadarıyla 1900 ile 1975 arasında bu bölgede bu şekilde camiler yapılmış. Bu tarihten sonra pek rastlamadım. Minberlerde gördüğüm tarihlerin en yenisi 1975."

"Sosyal medyanın bayağı bir faydasını gördük"

Camilerin fotoğraflarını çekip biriktirdikten sonra paylaşma ihtiyacı duyduğunu ifade eden Yancı, "Eski Ankara Camileri" adında sosyal medya hesabı açarak, paylaşımlara başladığını kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir kamuoyu oluşturduğunu ifade eden Yancı, sanat tarihçileri, mimarlar ve resmi kurumların da ilgisini çektiğini bildirdi.

Yancı, "Paylaştığım camilerin durumuyla ilgilenen, 'Restore edilebilir mi?' diye görmek için o camilere giden yetkililer var. Sosyal medyanın bayağı bir faydasını gördük." dedi.

Gezip gördüğü köy camileri hakkında köy sakinlerinin de fazla bilgisinin olmadığını aktaran Yancı, "Bu camiler, yeni camiler yapılınca kullanımdan düşen camiler. Aradan 30-40 yıl geçince bu camiler unutuluyor. Köylerdeki yeni nesil bu camileri bilmez. O yüzden köylülerden camilerle ilgili detaylı bilgi alamıyoruz maalesef." ifadelerini kullandı.

"Tarihi eser değil diye buralara önem vermemek olmaz"

Köylerdeki eski camilerin tarihi eser olarak görülmediğini ancak bu camilerdeki süslemelerin sanat değeri taşıdığına dikkat çeken Yancı, şunları kaydetti:

"Tarihi eser değil diye buralara önem vermemek olmaz. Bu duvarların nakışlarını, tavanın süslemelerini yapan ustalar öldü. Onların şahsı manevilerine ve sanatlarına saygı olarak tarihi eser olmasa bile bunlara sahip çıkmamız lazım. Köylerde, duvar ve tavan süslemesi şehirlere göre daha fazla önemsenmiş. Maalesef eski camilerde bunlar var, yeni camilerde yapılamıyor. Eski camiler de kullanımdan düştüğü için restore edilmediği sürece böyle yıkılmaya mahkum."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, ankara, Cami, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçe Öğretmeni Ankara'nın Eski Camilerini Sosyal Medyada Paylaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkçe Öğretmeni Ankara'nın Eski Camilerini Sosyal Medyada Paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement