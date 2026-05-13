Türkçe ve Üretim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkçe ve Üretim Vurgusu

Türkçe ve Üretim Vurgusu
13.05.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Destici, Türk Dil Bayramı'nda Türkçe'nin önemini vurguladı, çiftçi ve üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkçe yalnızca konuşulan bir dil değil, aynı zamanda devlet kuran bir iradenin ve medeniyet inşa eden bir şuurun taşıyıcısıdır. Türkçe, Türk milletinin susmayan vicdanıdır ve bunu kimse susturamayacaktır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.

Yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 lira olarak belirlendiğini ifade eden Destici, kamuoyunda fiyatın 40 lira seviyelerinde açıklanacağı yönünde güçlü bir beklenti bulunduğunu, bu nedenle açıklanan rakamın yetersiz görüldüğünü kaydetti.

Destici, çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim üretmekten başka çaremiz yok. Biz işsizliği de enflasyonu da yüksek faizleri de üreterek yok edeceğiz. Üretemediğimiz sürece işsizliğe de yüksek faize de enflasyona da mahkum olmaya mecburuz. Kendi kendimize yetmediğimiz ve dışarıdan ithalatımızın ihracatımızdan daha fazla olduğu sürece bu ekonomik dengelerin bizim lehimize değişmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Bugünün, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Bugün müstesna bir gündür ve hepimiz bunun idrakinde, şuurunda olmalıyız. Dünya daha birçok dili tanımazken Türk milleti devletini, töresini, bağımsızlık ülküsünü ve millet sevgisini kendi diliyle abideleştirmiştir. Bu yönüyle Türkçe yalnızca konuşulan bir dil değil, aynı zamanda devlet kuran bir iradenin ve medeniyet inşa eden bir şuurun taşıyıcısıdır. Türkçe, Türk milletinin susmayan vicdanıdır ve bunu kimse susturamayacaktır. Bugün hepimize, her Türk evladına, Türk milletinin her bir ferdine düşen görev, atalarımızın taşlara emanet ettiği bu büyük dili aynı vakar, bilinç ve sadakatle geleceğe taşımak olmalıdır. Türkçemizi korumak, vatanımızı korumak kadar önemli bir vazifedir."

Destici, bir soru üzerine hangi partiden olursa olsun yolsuzluğa bulaşan belediye başkanı ya da yöneticilerin, parti genel başkanları tarafından yargıya teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlarının parti değiştirmesine yönelik soru üzerine de Destici, milletvekilleri ve belediye başkanlarının çok büyük bir gelişme olmadığı sürece görev dönemlerini seçildikleri partinin çatısı altında tamamlaması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçe ve Üretim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:26:34. #7.12#
SON DAKİKA: Türkçe ve Üretim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.