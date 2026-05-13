Türkçe ve Üretim Vurgusu

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.

Yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 lira olarak belirlendiğini ifade eden Destici, kamuoyunda fiyatın 40 lira seviyelerinde açıklanacağı yönünde güçlü bir beklenti bulunduğunu, bu nedenle açıklanan rakamın yetersiz görüldüğünü kaydetti.

Destici, çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim üretmekten başka çaremiz yok. Biz işsizliği de enflasyonu da yüksek faizleri de üreterek yok edeceğiz. Üretemediğimiz sürece işsizliğe de yüksek faize de enflasyona da mahkum olmaya mecburuz. Kendi kendimize yetmediğimiz ve dışarıdan ithalatımızın ihracatımızdan daha fazla olduğu sürece bu ekonomik dengelerin bizim lehimize değişmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Bugünün, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Bugün müstesna bir gündür ve hepimiz bunun idrakinde, şuurunda olmalıyız. Dünya daha birçok dili tanımazken Türk milleti devletini, töresini, bağımsızlık ülküsünü ve millet sevgisini kendi diliyle abideleştirmiştir. Bu yönüyle Türkçe yalnızca konuşulan bir dil değil, aynı zamanda devlet kuran bir iradenin ve medeniyet inşa eden bir şuurun taşıyıcısıdır. Türkçe, Türk milletinin susmayan vicdanıdır ve bunu kimse susturamayacaktır. Bugün hepimize, her Türk evladına, Türk milletinin her bir ferdine düşen görev, atalarımızın taşlara emanet ettiği bu büyük dili aynı vakar, bilinç ve sadakatle geleceğe taşımak olmalıdır. Türkçemizi korumak, vatanımızı korumak kadar önemli bir vazifedir."

Destici, bir soru üzerine hangi partiden olursa olsun yolsuzluğa bulaşan belediye başkanı ya da yöneticilerin, parti genel başkanları tarafından yargıya teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlarının parti değiştirmesine yönelik soru üzerine de Destici, milletvekilleri ve belediye başkanlarının çok büyük bir gelişme olmadığı sürece görev dönemlerini seçildikleri partinin çatısı altında tamamlaması gerektiğini savundu.