Türkçe'yi Koruma Kanunu Yakında Meclis'e Sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkçe'yi Koruma Kanunu Yakında Meclis'e Sunulacak

21.05.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDK Başkanı Mert, Türkçeyi koruma kanununu hazırladıklarını ve milletin diline sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

TÜRK Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Türkçe hepimizin. Sadece Türk Dil Kurumu'nun ya da Türkologların değil. O yüzden hepimizin, geçmişi, günü ve geleceği içinde barındıran dilimize sahip çıkmamız gerekir. Bunun ile ilgili olarak Türkçeyi koruma kanununu 14 ülkeyi inceleyerek hazırladık. İnşallah yakında da Meclis'imizle paylaşacağız" dedi.

Kayseri'de 'Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi' programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa; Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile davetliler katıldı.

'DİL, GELECEĞİ TAŞIYAN EN GÜÇLÜ UNSUR'

Burada konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Türkoloji kapsamı geniş bir alandır. Dilimizin, tarihimizin hafızasını, kültürümüzün derinliğini ve medeniyetimizin taşıdığı ortak gururu anlamaya yönelik büyük bir yürüyüştür. Çünkü dil; bir milletin düşüncesini, inancını ve geleceği taşıyan en güçlü unsurdur. Aynı destanları dinleyen, aynı atasözlerinde hikmet bulan ve aynı kelimelerle gönül bağı kuran toplumlar ortak bir geleceği inşa edebilirler. Bu nedenle Türkoloji çalışmaları üniversitelerin sınırlarını aşan bir anlam taşımaktadır. Türkoloji, gençlerimizi ortak geçmişte buluşturan farklı coğrafyalardaki kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran stratejik bir kültür köprüsüdür" diye konuştu.

'TÜRKÇEYİ KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

Türkçeyi korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna belirten TDK Başkanı Mert, "Türkçe hepimizin. Sadece Türk Dil Kurumu'nun ya da Türkologların değil. O yüzden hepimizin, geçmişi, günü ve geleceği içinde barındıran dilimize sahip çıkmamız gerekir. Türk Dil Kurumu olarak bizler de Türk dünyasının ortak dil mirasının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ortak alfabe çalışmaları, sözlük projeleri, bilimsel yayınlar, dijital dil kaynakları ve uluslararası iş birlikleri bu çabanın önemli bir parçasıdır. Ancak şunu özelikle ifade etmek isterim; kültür ve dil alanındaki başarı, kurumların gayretiyle sınırlanmamalı, gençlerin ilgisiyle akademi dünyasının üretkenliği ile geliştirilmelidir. Burada bulunan öğrenci ve genç arkadaşlarımızın özellikle Türkoloji'ye göstereceği ilgi Türk dünyasının yarınlarını şekillendirecek en önemli güçlerden biridir. Türkçeyi korumak, güçlendirmek ve bilim dili olarak güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

'KANUN İÇİN 14 ÜLKEYİ İNCELEDİK'

Mert, "Dili; bir alandan çekersek dil, o alanda geriler. Üzülerek söylüyorum, tabelalardan Türkçeyi çektik, tabelalarımız boş kalmadı. Eğer Türkçeyi eğitim dilinden çekersek, Türkçe bilim dili olma konusunda gerilemeye başlar. Terim üretmekte gerilemeye başlar. Bu ifade etmek de zorlandığım bir durum. Onun için hepinizin bu konularda hassas olması gerektiği kanaatindeyim. Yunus Emre'nin diliyle konuşan, Kaşgarlı Mahmud'un izini süren ve Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetini taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak, bizlere düşen görev geçmişten aldığımız emaneti daha güçlü şekilde geleceğe ulaştırmaktır. Bunu da sizlerle başarabileceğime yürekten inanıyorum. Bunun ile ilgili olarak Türkçeyi koruma kanununu 14 ülkeyi inceleyerek hazırladık. İnşallah yakında da Meclis'imizle paylaşacağız. Büyük dil modeli ve kültürümüzü, dilimizi koruma adına dilimizin ürettiği bütün bilgilerin korunması için çalışmaları başlattık. Günümüzden geçmişe 8'inci yüzyıla kadar Türkçenin ürettiği bütün bilgileri dijital ortamda muhafaza edeceğiz. Dilimizle ilgili bütün çalışmalar buradan yürütülecek ve bunları geleceğe sizler ile birlikte bırakacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçe'yi Koruma Kanunu Yakında Meclis'e Sunulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Erdoğan’dan, “Bayramda İstanbul’da mısınız“ sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der Erdoğan'dan, "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Aydın’da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi
Ambulans gelmedi, maç iptal edildi Ambulans gelmedi, maç iptal edildi
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi

18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:43:50. #7.12#
SON DAKİKA: Türkçe'yi Koruma Kanunu Yakında Meclis'e Sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.