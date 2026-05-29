Türkeli açıklarında hortum oluştu

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Türkeli ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Kısa süren hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
