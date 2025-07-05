Sinop'un Türkeli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Ayaz köyünde makilik alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Jandarma ekiplerince yangının meydana geldiği bölgede incelemede bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Makilik Alan Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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