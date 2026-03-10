Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika

Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Türkeli\'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
10.03.2026 15:38
Vali Özarslan başkanlığındaki toplantıda muhtarların talepleri değerlendirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Türkeli Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlar tarafından daha önce iletilen taleplerin karşılanma durumu ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca grup köy yolları başta olmak üzere yol, su, enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı konularında muhtarların talep ve önerileri ele alındı.

Toplantıya, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

