Türkeli\'de örtü yangını söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde otluk alanda meydana gelen örtü yangını söndürüldü.
Kuşçular köyü Kuzsökü mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü ekibleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale yangın kısa sürede söndürüldü.
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