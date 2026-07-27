Türkeli'de Sağanak Sonrası Sahil Temizliği

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından kirlilik oluşan sahilde temizlik çalışması başlatıldı.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde iki gün etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerin taşıdığı toprak, balçık ve odun parçaları sahil şeridinde kirliliğe neden oldu.

Bunun üzerine Güzelkent Muhtarlığı tarafından sahilde temizlik çalışması başlatıldı.

İş makineleriyle toplanan balçık, toprak ve odun parçaları traktörlere yüklenerek belirlenen döküm alanına taşındı.

Öte yandan bazı vatandaşlar da sahile vuran odun parçalarını toplayarak evlerine götürdü.