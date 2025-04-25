Sinop'un Türkeli ilçesinde ilçede meydana gelen zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında tarım arazileri ve meyve ağaçlarında incelemede bulunuldu.
Çiftçilerle de görüşme gerçekleştiren ekipler, elde ettikleri verileri rapor haline getiriyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Zirai Don Hasar Tespiti - Son Dakika
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