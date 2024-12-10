Türkeli\'nde Mutfakta Yangın

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katındaki Azime Şahin'e ait dairenin mutfak bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında dairenin mutfak bölümünde hasar oluşturdu.
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