Türker Ertürk'e 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi, tahliyesine karar verildi.

SANAL medya hesabından paylaştığı içerikler nedeniyle tutuklanan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti Türker hakkında 2 yıl 2 ay hapis cezası uygulanmasına karar verirken, tutuklu bulunduğu sürenin göz önünde bulundurulması sebebiyle tahliyesine hükmetti.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sanal medya hesabından paylaştığı video içeriklerinde 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar yargılandığı davanın ilk duruşması, Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ertürk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ertürk'ün avukatları da duruşmada hazır bulundu. Ertürk, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti.

TUTUKLU BULUNDUĞU SÜRE NEDENİYLE TAHLİYE KARARI

Mahkeme kararında Türker Ertürk'e 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Öte yandan tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Ertürk'ün tahliye edilmesine karar verdi.