Türkgözü Gümrük Kapısı\'nda aranan 3 şüpheli yakalandı

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük kapılarında asayişi sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

Türkgözü'nden Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 3 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.