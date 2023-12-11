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Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 3 şüpheli yakalandı

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Türkgözü Gümrük Kapısı\'nda aranan 3 şüpheli yakalandı
11.12.2023 - 23:23,
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Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük kapılarında asayişi sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

Türkgözü'nden Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 3 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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