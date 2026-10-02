Türkiye, 14. Elektronik İzleme Konferansı'na 6-8 Ekim'de Antalya'da ev sahipliği yapacak. - Son Dakika
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Türkiye, 14. Elektronik İzleme Konferansı'na 6-8 Ekim'de Antalya'da ev sahipliği yapacak.

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Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu'nun 14. Elektronik İzleme Konferansı, 6-8 Ekim'de Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. “Değişen Dünyada Elektronik İzleme-Algı ve Gerçeklik” temalı konferans, uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) tarafından 1998'den bu yana iki yılda bir düzenlenen Elektronik İzleme Konferansı, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

CEP 14. Elektronik İzleme Konferansı, 6-8 Ekim'de Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde (ATGV) düzenlenecek.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının iştirak etmesi beklenen konferans, elektronik izleme alanında çalışan uzmanları, uygulayıcıları, akademisyenleri ve teknoloji alanındaki temsilcileri bir araya getirecek.

"Değişen Dünyada Elektronik İzleme-Algı ve Gerçeklik" temasıyla yapılacak konferansta, elektronik izlemenin ceza adalet sistemlerindeki yeri, uygulama örnekleri, mağdur güvenliği, dijital dönüşüm, biyometrik teknolojiler, etik ilkeler ve ölçülülük gibi güncel başlıklar üzerinde durulacak.

Üç gün sürecek program kapsamında genel oturumların yanı sıra, farklı konu başlıklarında çalıştaylar ve tematik oturumlar da gerçekleştirilecek.

Konferans kapsamında elektronik izlemenin şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesindeki rolü, mağdurların elektronik izlemeye ilişkin yaklaşımları, dijital çağda insan odaklı adalet anlayışı ile teknolojik yeniliklerin kurumsal ve toplumsal yapılara uyumu gibi konular da değerlendirilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek konferansın, ülkenin elektronik izleme alanında geliştirdiği uygulamaların, teknik altyapının ve kurumsal tecrübenin uluslararası katılımcılarla paylaşılmasına, farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin yakından tanınmasına ve yeni teknolojik yaklaşımların takip edilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Aynı zamanda konferansın, elektronik izleme alanındaki uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki kurumsal kapasitesinin uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesi açısından önemli bir buluşma olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye, 14. Elektronik İzleme Konferansı'na 6-8 Ekim'de Antalya'da ev sahipliği yapacak. - Son Dakika
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