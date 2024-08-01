Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükseldi

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda "2'de 2" yaptı. Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'lik skorla mağlup ederek gruplardaki ikinci galibiyetini alan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçına çıktı. Grup aşamasındaki ikinci müsabakasında Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşan Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın ilk setini 21-25 kaybeti. Filenin Sultanları, sonraki setleri sırasıyla 25-18, 25-22 ve 25-15 skorlarla kazanarak, Olimpiyatlar'daki ikinci galibiyetini aldı.
Filenin Sultanları bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında İtalya'yla 4 Ağustos Pazar günü 10.00'da karşılaşacak.
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