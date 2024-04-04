Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu Kanadı Eş Başkanı: Oyların sayımıyla ilgili şüpheler meşru kazananları engellemek için kullanılmamalı - Son Dakika
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Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu Kanadı Eş Başkanı: Oyların sayımıyla ilgili şüpheler meşru kazananları engellemek için kullanılmamalı

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Lagodinsky, oyların sayımıyla ilgili şüphelerin meşru kazananları engellemek için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

04.04.2024 19:19  Güncelleme: 19:54
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Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, "Oyların sayımıyla ilgili şüphelerin olması halinde yeniden sayım yapılabilir, ancak bunlar meşru kazananları engellemek için araçsallaştırılmamalıdır" dedi

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Lagodinsky açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk halkını 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler dolayısıyla kutluyoruz. Ön raporlar ve sonuçlar ışığında, demokratik seçim kurumunun genel işleyişini takdirle kaydediyoruz. Bazı istisnalar hariç, Türk halkının iradesi sandık sonuçlarına yansımıştır. Bununla beraber, adaylar eşit şartlarda yarışmadığı için hiçbir seçimin adil olarak algılanamayacağından endişe duymaya devam ediyorum. Siyasi muhaliflerin sürekli olarak sindirilmesi, hatta hapse atılması, özgür ve bağımsız medyanın eksikliği bu kaygılandırıcı ortama katkıda bulunmaktadır.

Sayım sonrasında olası usulsüzlüklere dair raporları yakından takip ediyoruz. Beklentimiz, seçilen tüm belediye başkanları ve meclis üyelerinin, siyasi veya etnik kökenlerine bakılmaksızın, demokratik oylarla kendilerine verilen görevlere getirilmeleridir. Oyların sayımıyla ilgili şüphelerin olması halinde yeniden sayım yapılabilir, ancak bunlar meşru kazananları engellemek için araçsallaştırılmamalıdır. Genel olarak, seçimlerin sonucu son yıllarda tekrarlanan aksaklıklara rağmen Türk toplumlarındaki demokratik güç ve yapıların hala canlı olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin ve vatandaşlarının Avrupa ailesinin bir parçası olarak demokratik bir geleceği hak ettiğine olan inancımı koruyorum."

Kaynak: ANKA

Parlamento, Türkiye, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu Kanadı Eş Başkanı: Oyların sayımıyla ilgili şüpheler meşru kazananları engellemek için kullanılmamalı - Son Dakika

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