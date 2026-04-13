Fidan'dan ABD-İran Müzakereleri ve Bölgesel Riskler Değerlendirmesi

13.04.2026 13:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerine dair iyimser bir tablo çizerken, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve bölgedeki diğer riskler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen ABD- İran müzakerelerini ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin çözüm odaklı diplomatik temaslarını sürdürdüğünü vurguladı. Müzakerelerin mevcut durumuna ilişkin iyimser bir tablo çizen Fidan, 'Her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında' ifadelerini kullandı.

Sürecin önündeki engellere dikkat çeken Fidan, İsrail'in oyun bozanlığını hesaba katmak gerektiğini belirterek, Amerikalıların ve İranlıların teklifleri değerlendirdiğini söyledi. Nükleer konuda 'ya hep ya hiç' yaklaşımının ciddi engeller yaratabileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş serbestisinin küresel ekonomi için hayati olduğunu hatırlatan Fidan, müzakere konularının 15 gün içinde nihai belgeye bağlanmasının teknik olarak mümkün olmayabileceğini, ancak tarafların uzlaşması durumunda 45 veya 60 günlük ilave ateşkes sürelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Suriye ve Lübnan'daki bölgesel risklere de değinen Fidan, İsrail'in güvenlik maskesiyle yayılmacılık yaptığını ve Netanyahu'nun Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın davet edildiğini duyurdu.

