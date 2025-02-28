Türkiye-Afrika Medya Forumu Gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye-Afrika Medya Forumu Gerçekleşti

Kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuları Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda ele alındı.

28.02.2025 20:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye- Afrika Medya Forumu"nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu.

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen forumun "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim: Ortak Vizyon Çerçevesinde İş Birliği İmkanları" başlıklı oturumunda moderatörlüğü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç üstlendi.

Oturumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Kapsayıcı Toplum Enstitüsü Genel Müdürü Daryl Swanepoel, Leicester Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İdil Osman, Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Özdemir, son dönemlerde özellikle Afrika'da yaşanan iletişim dönüşümü ve küresel siyasal sistemde bölgesel güçlerin de artışıyla farklı bir yeni düzen oluştuğunu ifade ederek, "Bu yeni düzen, ülkelerin kendilerini yeniden tanımladıkları, uluslararası sistemi yeniden kurguladıkları ve çağın gerekliliklerine yeniden adapte oldukları bir eksene oturtur." dedi.

Son dönemde tek bir hegemon ya da birkaç yapının çatışması üzerine kurulu bir uluslararası sistem olmadığına işaret eden Özdemir, "Bunun bir yansıması olarak Afrika ülkelerinin uyguladıkları iletişim perspektiflerine baktığımızda da bunun bir tezahürünü görmüş oluyoruz. Stratejik iletişim faaliyetlerinin ciddi anlamda dönüştüğünü söylemek mümkün." diye konuştu.

Özdemir, farklı stratejik iletişim alanlarında bir derinleşme olduğunun altını çizerek, dezenformasyonla mücadelede Afrika ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Sosyal medyanın önemi

Kapsayıcı Toplum Enstitüsü Genel Müdürü Swanepoel ise, kamu diplomasisi ve stratejik iletişimin çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Kamu diplomasisi yanlış anlaşılmaları ve duygusal bağları yönetilebilir hale getirir. Stratejik iletişim bütüncül bir anlatımın sağlanmasına yol açar." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyanın iletişimde dönüşüm yarattığını aktaran Swanepoel, "Sosyal medya halk ve kitlelere ulaşma konusunda yeni yollar getirdi ama dezenformasyon gibi sorunlar da getirdi. Doğruluk ve hesap verilebilirlik için bir standart oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Swanepoel, Türkiye-Afrika işbirliğinin sosyal medyada da sağlıklı bilgi akışına katkı sağlayacağını ve medya sektöründe işbirliğinin artırılması için fırsatlar olduğunu söyledi.

Ortaklıkların artmasıyla çeşitliliğinin de artacağını dile getiren Swanepoel, bunun tarafsız haberciliğe de katkı sağlayacağını kaydetti.

"Türkiye'nin uyguladığı modelin kıta çapında daha çok bilinmesi gerekiyor"

Leicester Üniversitesi Öğretim Görevlisi Osman da, Türkiye'nin kamu diplomasisi girişimlerinin halk tarafından yeterince bilinmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin insan odaklı eşsiz bir yaklaşımı var. Bu da 'Türkiye, Afrika kıtasında insan sermayesini geliştirmek istiyor' diye yorumlanabilir. Türkiye'nin uyguladığı modelin kıta çapında daha çok bilinmesi gerekiyor."

Batı'nın kalkınma modelinin kolonyal bağlantılar ve takındıkları tavırla ilişkili olduğunu aktaran Osman, bunun kırılması gerektiğini ve bu nedenle Türkiye'nin doğrudan varlığını çok fazla göstermediği ülkeleri bilinçlendirmek gerektiğini dile getirdi.

Osman, negatif klişelere odaklanıldığında Afrika'nın hep o sınır içerisinde tanındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Batı medyasında Afrika'da hep olumsuzdur her şey deniyor. Yetenek kapasite ve başarıları nedir denildiğinde hiç temsil edilmediğini görüyoruz. Sömürgeci zihniyete hizmet ediyor bu durum. Bizim odağımızın daha çok Afrika'nın becerilerine yönelik olması gerekiyor. Türkiye bunu yapıyor. TRT, Africa Matters'la bunu yapıyor. BBC, CNN'in anlatı tarzının değişmesi gerekiyor."

Senegal Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Momar Diouf ise ortak vizyon inşasının önemine değinerek Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki işbirliğinin ortak çıkarları kapsaması gerektiğini ifade etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram da, "Afrika'daki pozitif Türk imajı, Türkiye imajı, Türkiye'nin gerek kamu diplomasisi gerekse de stratejik iletişim alanlarında da aslında anlamlı bir başarı kaydettiğini de gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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