Türkiye-Afrika Ortaklık Konferansı Tamamlandı

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BAKAN FİDAN: TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIĞI BAKANLAR GÖZDEN GEÇİRME KONFERANSINI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cibuti'de, Afrika Birliği'yle düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın üçüncüsünün başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bakan Fidan paylaşımında, "Afrika'yla kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle bütüncül bir anlayışla yürüttüğümüz; ticaretten yatırıma, kültürden eğitime her alanda gelişen, çok boyutlu iş birliğimizin her geçen gün güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORTAK BİLDİRİ VE 2022-2024 ORTAK UYGULAMA RAPORU'NU KABUL ETTİK'

Bakan Fidan, konferans vesilesiyle, Türkiye ve Afrika arasındaki karşılıklı siyasi bağların güçlü olduğuna değinerek, "Bu doğrultuda bizi 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine taşıyacak 'Ortak Bildiri' ve '2022-2024 Ortak Uygulama Raporu'nu kabul ettik. Bu anlamlı toplantıya mükemmel ev sahipliği yapan dost ve kardeş Cibuti'ye de şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye, Afrika ülkelerinin bağımsız, müreffeh ve barış içinde yaşamaları için onlarla eşit ortaklık temelinde samimi iş birliğini sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde de Afrikalı ortaklarımızla yeni fırsat alanlarını keşfetmeye devam edeceğiz" dedi.