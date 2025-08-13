Türkiye-Afrika Ticaret İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Afrika Ticaret İşbirliği Gelişiyor

Türkiye-Afrika Ticaret İşbirliği Gelişiyor
13.08.2025 15:39
Ticaret Bakanı Bolat, Afrika ile ticaretin 36,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, WCI 13'üncü Dünya Uluslararası İşbirliği Forumu'na (WCI) katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, "Afrika ile ilişkilerimizde hizmetler sektöründe de büyük bir atılım sözkonusudur. Türkiye olarak yaklaşık 400 milyar dolara yakın yıl sonunda ihracatımız olacak. Bunun yaklaşık 273-274 milyar doları mal ürünleri ve 122-123 milyar doları da inşallah hizmet ürünleri olacak. "dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Uluslararası İşbirliği (WCI) Forumu'na katıldı. Çeşitli Afrika ülkelerinden geleceğin iş liderlerini, Türkiye'deki doğrudan üretim yapan şirketlerle buluşturma imkanı sunuyor. Forum Afrikalı iş temsilcilerine yüksek kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla, doğru zamanda tedarik etme fırsatı da sağlıyor. Katılımcılara işlerini genişletme konusunda yardımcı da olan forumda çok sayıda işbirliği anlaşmasına da imza atıldı.Türkiye'den 300'ün üzerinde iş insanın foruma katılması hedeflendi. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra, WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Abdulkadir Develi, TİM Başkanvekili Ahmet Güleç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı.

'TİCARETİMİZ 2024'TE 36,5 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR'

Forumda bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Bolat, "Türk Hava Yolları 54 Afrika ülkesini dünyaya bağlayan çok sayıda destinasyona uçan önemli bir köprü görevi görmekte. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, TİKA'mız, Maarif Vakfımız, büyükelçiliklerimiz, ticaret ataşeliklerimiz her daim Afrika ülkeleriyle ülkemiz arasındaki ilişkileri geliştirmek yanında Afrika ile dünya arasındaki ilişkilere de katkı vermektedirler. 2003 yılında sadece 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliklerimiz varken bu sayı 44'e çıkmıştır; neredeyse 4 kat artmıştır. Yakında inşallah 50'ye ulaşacaktır. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığımızın bünyesindeki ticaret ateşelerimizin, müşavirliklerimizin sayısı da 2003'te sadece dörtken, şu anda 31 Afrika ülkesinde çok sayıda ticaret müşavirlerimiz görev yapmaktadırlar. Bizim Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız Afrika ile ekonomik ve ticaret ilişkilerini geliştirme stratejimiz sırasında 20 yıl boyunca hep dengeli kazan kazan ilkesiyle, kazandıran ve kazan ilkesiyle hareket ederek ticaretimizi artırmaya gayret ettik.2003 yılında Türkiye ile tüm Afrika kıtası arasındaki ticaret toplam 5,4 milyar dolarken, 2024 yılında 7 kattan fazla bir artışla 36,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yıl 40 milyar dolar sınırına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bizim ihracatımız 21,8 milyar dolara ulaştı. İthalatımız da yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı. Burada bakanlık olarak Afrika ülkelerinin birçoğunu ticaretin geliştirilmesi için hedef ülkeler listesine aldık. Türkiye olarak Afrika ile ticaretimizde makine ürünleri, elektronik ürünler, plastik, kimyasal, otomotiv, tarım ürünleri ve demir-çelik ürünleri, plastik ürünleri gibi ana kalemlerde ticaret yapmaktayız. Artık Türk ürünleri, Türk hizmet sektörü ürünleri Afrika'da da bütün dünyada da teknolojinin, kalitenin, markanın ve itibarın sembolü haline gelmişlerdir" dedi.

'YIL SONUNDA 400 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACATIMIZ OLACAK'

Bakan Bolat, "Afrika ülkelerinden de ülkemize hammaddeler, enerji ürünleri, petrol, doğalgaz, yağlar, maden ürünleri, kakao, kahve, susam ve başka bazı diğer tarım ürünlerinin de ithalatı yapılmaktadır. Bu anlamda Afrika ile ilişkilerimizde hizmetler sektöründe de büyük bir atılım sözkonusudur. Türkiye olarak yaklaşık 400 milyar dolara yakın yıl sonunda ihracatımız olacak. Bunun yaklaşık 273-274 milyar doları mal ürünleri ve 122-123 milyar doları da inşallah hizmet ürünleri olacak. Bu çerçevede baktığımızda Afrika ile de hizmetler sektöründe önemli bir ticaret ortağıyız. 2023'te 6 milyar dolar Türkiye'nin hizmetler ihracatı Afrika'ya varken Afrika'dan da Türkiye'ye 5,1 milyar dolar hizmetler ihracatı yapılmıştır. Türkiye'nin hizmetler ithalatı Afrika'dan. Turizm yine her yıl gelişiyor. Afrika ülkelerinden ülkemize geçen yıl 1,5 milyon turist gelmiştir ve bu yıl da ilk 6 ayda 600 bin Afrikalı turist ülkemizi ziyaret ettiler. Müteahhitlik, Türk sanayi ürünleri, tarım ürünleri, genel hizmetler gibi kaliteli, rekabetçi ve teknolojik düzeyi yüksek ve dünyada ikinci olduğumuz bir sektör müteahhitliktir. Bu çerçevede Afrika kıtasında bugüne kadar 2 bin 39 inşaat projesini müteahhitlerimiz tamamlamışlardı.100 milyar dolara yakın 97,5 milyar dolarlık inşaat işleridir. Türkiye'nin dünyada yaptığı 544 milyar dolarlık inşaat projelerinin yüzde 18'i Afrika'da yapılmıştır. Türk yatırımcıları da Afrika ülkelerinde çok önemli projeler, işler yapmaktadırlar. 2,3 milyar dolar Afrika ülkelerinde yatırım yapmıştır bizim iş insanlarımız ve bunlar 35 bin kişiye istihdam sağlamışlardır. Bu çerçevede eğitim alanında da iftiharla ifade etmek istiyorum ki, Türkiye dünyada uluslararası öğrenci hizmetlerinde ilk 10'a girmektedir. 337 bin uluslararası öğrenci üniversitelerimizde eğitim alıyor. "dedi.

'GEÇEN YIL 1,6 MİLYON TURİST SAĞLIK HİZMETİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ'

Türkiye'nin sağlık alanında da dünyada parladığını söyleyen Bolat, "Sağlık alanında da Türkiye dünyada parlayan bir ülke. Geçen yıl 1,6 milyon turist sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geldi ve 3 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Burada da Afrika ülkelerinden birçoğunda ülkemize tedavi amaçlı gelen Afrikalı kardeşlerimize hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada bazen vize problemleri ortaya çıkıyor. Bu noktada da Ticaret Bakanlığı olarak ilgili kuruluşlarla bağlantı olduğunda o sağlık turizmi için, eğitim turizmi için vize sıkıntıları ortaya çıkarsa bunların da çözümüne yardımcı oluyoruz. Türkiye 1,3 trilyon dolar milli geliri olan ve bu yıl sonunda inşallah 1,4 trilyon dolar milli geliri aşacak olan, kişi başına milli geliri 16 bin doları aşmış olan ve toplam ihracatı ile toplam ithalatı 800 milyar dolar civarında olan ve Afrika için de sarsılmaz bir dost ve müttefik olan sizin kardeş bir ülkenizdir" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Bolat'a hediye takdim edildi. Kurdela kesimi ve fotoğraf çekimini ardından Bakan Bolat, stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Afrika, Güncel, Dünya, Son Dakika

