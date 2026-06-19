Türkiye-Almanya Vize Oranı Düşüşü - Son Dakika
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Türkiye-Almanya Vize Oranı Düşüşü

19.06.2026 17:39
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Vize ret oranı %25'ten %14'e düştü, iki ülke ticareti ve yatırımlar güçleniyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Almanya JETCO 6. Dönem Toplantısı kapsamında Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile görüşmesinde, vize konusunu ele aldıklarını söyleyerek, "Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. İş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak konuyu hızlandırmayı planlıyorlar" dedi.

Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem ile iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantıları bugün Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakanlığın konuya ilişkin yazılı açıklamasında, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi doğrultusunda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'in "Türkiye-Almanya JETCO Protokolü"nü imzaladığı belirtildi.

Bolat, toplantının, iki ülke arasında köklü bağlar, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar üzerine kurulu ekonomik ortaklığın gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtladığını söyledi. Almanya'nın Türkiye'nin en önemli yatırım ortağı ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu ifade eden Bolat, ikili ticaret hacminde hedefin 60 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ÜRETİM, LOJİSTİK VE TEDARİK MERKEZİ"

Karşılıklı yatırım ilişkilerinin büyük bir başarı hikayesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Bolat, Türk firmalarının Almanya'daki yatırımlarının 3 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Bolat, Almanya'nın aynı zamanda Avrupa Birliği'nin (AB) de en büyük ekonomisi olduğunu, Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez bir üretim, lojistik ve tedarik merkezi haline geldiğini kaydederek, Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin AB kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Bolat, Gümrük Birliği'nün günün ekonomik gerçeklerine uygun şekilde modernize edilmesi ihtiyacına işaret ederek, şunları kaydetti:

"AB, 'Made in EU' çerçevesi de dahil olmak üzere yeni ticaret, sanayi ve sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirirken bu girişimlerin kapsayıcı kalması hayati önem taşımaktadır. Bu politikaların kapsayıcı olması ve onlarca yıldır inşa edilen son derece entegre tedarik zincirlerini güçlendirmesi elzemdir. Bugün imzalanan JETCO Protokolü, kaydedilen ilerlemeyi ve her iki tarafça üstlenilen taahhütleri resmi olarak kayıt altına almaktadır. Protokol, özverili çalışma gruplarımız tarafından yürütülen faaliyetleri vurgulamakta ve gelecekteki iş birliğimiz için bir yol haritası sunmaktadır."

Bolat, vize konusunu da zele aldıklarını belirterek, "Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak konuyu hızlandırmayı planlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCILARIMIZIN TÜRKİYE PİYASASINA OLAN GÜVENİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Reiche, iki ülkenin zorlu jeopolitik ortamlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu ortamda Türkiye ve Almanya arasındaki istikrarlı ve güvene dayalı iş birliğinin bir güç kalesi olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Almanya için güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen Reiche, "Türkiye, AB'nin en büyük beşinci ticaret ortağıdır ve Almanya ile olan ticareti, tüm AB ticaretinin dörtte birini oluşturmaktadır. Bu, ekonomilerimizin büyümesi, ortak yatırımlar yapılması ve Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının artırılması açısından ortak bir çıkardır" diye konuştu.

Reiche, "Yatırımcılarımızın Türkiye'nin gücüne ve piyasasına olan güveni devam ediyor. Alman şirketleri Türkiye'deki yatırım hacimlerini sürdürüyor, artırıyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Politika, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Almanya Vize Oranı Düşüşü - Son Dakika

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