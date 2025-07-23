Türkiye-Arnavutluk Savunma Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Arnavutluk Savunma Protokolü İmzalandı

23.07.2025 13:34
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Türkiye ve Arnavutluk, Nakdi Yardım Protokolü'nde değişiklik için imza töreni gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için düzenlenen törene katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor.

Fuarda, Milli Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Savunma Bakanlığı arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için tören yapıldı.

Bakan Güler ve Arnavut mevkidaşı Vengu, söz konusu protokolü törende imzaladı.

Kaynak: AA

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