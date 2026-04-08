Türkiye Asansör Sektörü 2026'da Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine Odaklanıyor - Son Dakika
Türkiye Asansör Sektörü 2026'da Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine Odaklanıyor

08.04.2026 03:19
Türkiye'nin asansör sektörü, 2025'i 400 milyon euro ihracatla kapatmayı planlarken, 2026'da Suriye, Afrika ve Türk cumhuriyetleri gibi yeni pazarlara yöneliyor. Eski AYSAD başkanı Oğuzhan Bulgurluoğlu, iç piyasalardaki durgunluğa rağmen, yurtdışında önemli fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin asansör sektörü, 2025 yılını 400 milyon euro ihracatla tamamlarken, 2026 yılına yeni stratejilerle adım atıyor. Sektör, özellikle Suriye pazarında büyüme fırsatları görürken, Afrika ve Türk cumhuriyetleri de hedef pazarlar arasında yer alıyor. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği'nin (AYSAD) eski başkanı Oğuzhan Bulgurluoğlu, Rusya'daki ambargo ve İran'daki savaşın olumsuz etkilerine rağmen, Suriye ve Afrika'ya yönelik hamlelerle Türkiye'nin küresel rekabet gücünü koruyacağına inandığını belirtti.

Bulgurluoğlu, 'Rusya ve İran'daki satışların düşmesine rağmen, Orta Asya, Türk cumhuriyetleri, Avrupa ve özellikle Kuzey ile Orta Afrika'da önemli başarılar elde ettik' dedi. Ayrıca, Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi ülkelerin de Türk üreticiler için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Suriye'nin yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte 2026 ve sonrasında bu ülkenin en büyük pazar olacağını öngördüğünü de ekledi.

Türkiye'de asansör üretiminin büyük oranda ihracata yönelik yapıldığını belirten Bulgurluoğlu, iç piyasada konut satışlarındaki durgunluğun satışları olumsuz etkilediğini ancak Türkiye'nin hâlâ Avrupa'nın en büyük yeni asansör satışlarından birine sahip olduğunu aktardı. Sektörde yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini ve kapasite kullanım oranlarının yüzde 75 civarında olduğunu belirtti.

2025 itibarıyla Türkiye genelinde tescilli asansör sayısının 800 binin üzerinde olduğu tahmin edilirken, 2026 başındaki raporlara göre, teknik ömrünü tamamlamış veya modernizasyon gerektiren yaklaşık 300 bin asansörün yenilenmesi gerektiği ifade ediliyor. Dünya genelinde asansör sektörünün 25 milyar dolara yaklaşan bir hacmi bulunuyor ve Türkiye, dünya ihracat pazarından yaklaşık yüzde 3 pay alarak 9. sırada yer alıyor.

Bulgurluoğlu, yeni konut satışlarındaki durgunluğun asansör satışlarını olumsuz etkilediğini ancak deprem bölgesindeki yoğun inşaat faaliyetleri ve büyük şehirlerdeki kentsel dönüşüm projeleriyle bu durumu dengelediklerini ifade etti. 2026 yılındaki kamu projelerinin sektörde büyük bir potansiyel sunduğunu vurguladı. Sektörün beklentileri arasında üretim maliyetlerinin döviz bazında düşürülmesi yer alıyor, çünkü Türkiye'de üretim, Çin'den daha pahalı hale geldi. Gümrüklerdeki vergi ve koruma yasalarının artmasını beklediklerini belirtti.

Son Dakika Güncel Türkiye Asansör Sektörü 2026'da Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine Odaklanıyor - Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
SON DAKİKA: Türkiye Asansör Sektörü 2026'da Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine Odaklanıyor - Son Dakika
