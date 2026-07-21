Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Oldu

(ANKARA) - Türkiye, Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bugün alınan bir karar ile ASEAN'ın "Diyalog Ortağı" olarak kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Türkiye ile ASEAN arasında, 18-23 Temmuz tarihlerinde Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilmekte olan 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bugün alınan kararla Diyalog Ortaklığı kuruldu. Türkiye, Diyalog Ortaklığı statüsü için 2024 yılında ASEAN'a resmi başvuruda bulunmuştu. Ekim 2025'te Dönem Başkanı Malezya'nın ev sahipliğinde Kuala Lumpur'daki 47. ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'ye Diyalog Ortağı statüsü verilmesi üye ülkeler tarafından ilkesel olarak kabul edilmiş ve statünün resmileştirilmesi yeni diyalog ortaklıklarına ilişkin moratoryuma dair ASEAN kararının sonuçlandırılmasına bağlanmıştı.

Türkiye'nin statüsünün Sektörel Diyalog Ortaklığı'ndan Diyalog Ortaklığı'na yükselişine ilişkin yetkili, "ASEAN coğrafyasıyla projelere dayalı ilişki modelinin, kurumsal iş birliği ve istişare mekanizmaları çerçevesinde derinleştirilmesini, bölgesel siyasi ve güvenlik platformlarına daha etkin şekilde dahil olunmasını ve Türkiye'nin Asya coğrafyasına yönelik stratejik hareket kabiliyetinin güçlendirilmesini sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE-ASEAN İLİŞKİLERİ

Türkiye, örgüt ile kurumsal ilişkilerinin temelini 2010 yılında Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na taraf olarak atmış ve 2017 yılında ise Sektörel Diyalog Ortağı statüsünü kazanmıştı. Yapılandırılmış siyasi diyalog, kalkınma iş birliği, akademik ve kültürel etkileşim de dahil olmak üzere Türkiye, ASEAN ve üye devletleriyle olan bağlarını çok yönlü olarak geliştirmeyi hedefliyor.

ASEAN ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 6,5 milyar ABD Doları iken 2025 yılında 16,12 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Bu kapsamda Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland ve Singapur, Türkiye'nin başlıca ticaret ortakları oldu. Bakanlık yetkilisi, Türkiye-ASEAN iş birliğinin tarım, kadınların ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesi, afet yönetimi, insani amaçlı mayın faaliyetleri, denizcilik, sürdürülebilir kalkınma, yenidoğan sağlığı ile bilim ve teknoloji gibi alanlarda da yürütülen somut projeler aracılığıyla geliştiğine dikkat çekti.

HAKAN FİDAN: BU GELİŞME, ASYA PASİFİK'TEKİ ETKİMİZİ ARTIRMAK BAKIMINDAN ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, söz konusu gelişmeye ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Fidan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikada önemli bir sonuç elde ettiklerini" belirtti. Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi. Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık. 2024'te yaptığımız başvurunun ardından, süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanı arkadaşlarıma, Dönem Başkanı Filipinler'e ve ASEAN Sekretaryası'na içten teşekkür ediyorum."

Bu gelişme, küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya-Pasifik'teki etkimizi artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir. 2010'da ASEAN'la kurumsal ilişkilerimizin temelini atmamızdan bu yana, ASEAN ülkeleriyle her alanda iş birliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık. Diyalog Ortağı statüsüyle beraber, yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum."