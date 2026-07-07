Türkiye-Avustralya İlişkileri Güçleniyor

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/DİLARA KARATAŞ - Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy, Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkilerin tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, Türk savunma sanayisinin hızlı büyümesi ve hükümetin bu alana yaptığı yatırımların iki ülke arasında savunma sanayisi alanında yeni işbirliği fırsatları sunduğunu söyledi.

Bakan Conroy, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Conroy, iki ülke ilişkilerine değinerek, "Türkiye ile Avustralya arasındaki ilişkiler tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor." dedi.

Bakan Conroy, dün Anıtkabir'de çelenk bıraktığını ve bunun hayatı boyunca unutamayacağı bir anı olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin "sıcak misafirperverliğinden çok etkilendiklerini" vurgulayan Conroy, "Savunma Sanayii Forumu'nun NATO Liderler Zirvesi ile birlikte düzenlenmesini çok olumlu bir adım olarak görüyorum. NATO'nun şu anda üzerinde çalıştığı temel konulardan biri savunma sanayii altyapısını nasıl güçlendireceğimizdir." diye konuştu.

???????Conroy, pek çok ülkenin savunma harcamalarını artırdığına ancak buna paralel üretim kapasitesinin de artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Savunma sanayii alanında da önemli işbirliği fırsatları gördüğünü aktaran Conroy, "Türk savunma sanayisi büyüyor ve Türk hükümeti bu alana önemli yatırımlar yapıyor. Biz de NATO müttefikleriyle iş birliğine her zaman açığız." ifadelerini kullandı.

Bakan Conroy ayrıca, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasını desteklediklerini belirterek, bunun ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacağını kaydetti.