Türkiye-Azerbaycan Adalet İş Birliği Güçleniyor

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile görüştü. Gürlek, "Dost ve kardeş iki ülke olarak, güçlü ilişkilerimizi karşılıklı güven, dayanışma ve sarsılmaz kardeşliğimiz temelinde her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Adalet Bakanı Sayın Farid Ahmadov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran Aliyev ile heyetler arası verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başta adli yardımlaşma mekanizmalarının güçlendirilmesi olmak üzere, ülkelerimiz arasında stratejik düzeyde ilerleyen adli iş birliğini daha da ileri taşıyacak adımları kapsamlı şekilde değerlendirdik."

Sınır aşan suçlar ve suç örgütleriyle müşterek mücadele konusundaki kararlılığımızı ifade ettik. Adli yardımlaşma süreçlerinin daha etkin işletilmesi ve suçluların iadesi mekanizmasının güçlendirilmesi hususlarının önemini vurguladık. Dost ve kardeş iki ülke olarak; güçlü ilişkilerimizi karşılıklı güven, dayanışma ve sarsılmaz kardeşliğimiz temelinde her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz. Mevkidaşım Sayın Farid Ahmadov'a ve Başsavcı Sayın Kamran Aliyev'e kıymetli misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."