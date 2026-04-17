Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Güçleniyor

17.04.2026 17:45
Bakan Bayraktar, Azerbaycan ile enerji arz güvenliğini ve iş birliklerini görüşmek için bir araya geldi.

(ANTALYA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026) marjında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik enerji ortaklığını güçlendirecek kritik başlıkları ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Antalya'da bir araya geldi. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı payşaımda, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Perviz Şahbazov ile bir araya gelerek enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, mevcut iş birliklerimizin derinleştirilmesi ve bölgesel enerji dengeleri çerçevesinde ortak adımlarımızı ele aldık. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bu dönemde, Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığının yalnızca iki ülke için değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından da kritik bir rol üstlendiğini bir kez daha teyit ettik. Karşılıklı güvene dayalı bu güçlü iş birliğini, yeni projeler ve uzun vadeli ortaklıklarla daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
