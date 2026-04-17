Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Güçleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Antalya'da bir araya geldi. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı payşaımda, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Perviz Şahbazov ile bir araya gelerek enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, mevcut iş birliklerimizin derinleştirilmesi ve bölgesel enerji dengeleri çerçevesinde ortak adımlarımızı ele aldık. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bu dönemde, Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığının yalnızca iki ülke için değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından da kritik bir rol üstlendiğini bir kez daha teyit ettik. Karşılıklı güvene dayalı bu güçlü iş birliğini, yeni projeler ve uzun vadeli ortaklıklarla daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz."