Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan heyeti ile ilişkileri güçlendirme vurgusu yaptı.

20.05.2025 18:36
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Kürşad Zorlu ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da yer aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirterek bu ilişkilerin imzalanan mutabakatlarla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, birçok bölgesel meselenin çözümünde belirleyici inisiyatife dönüştüğüne işaret eden Ala, diğer ülkelerin buna gıptayla baktığını söyledi.

Ala, iki ülke cumhurbaşkanlarının, liderler diplomasisinin en iyi örneklerini ortaya koyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu ikili ilişkilerdeki kalitenin seviyesi hem ülkelerimiz arasındaki fırsatların daha iyi değerlendirilmesini mümkün kılmakta hem de bölgesel sorunların çözümünde belirleyici bir politika ortaya konulmasını sağlamaktadır. Bu da bölgemizde hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin bulundukları bölgede huzurun, güvenliğin, istikrarın gelişmesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Buradan hem bölgemizdeki hem dünyaya şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tahkim edilmesi, seviyesi, kalitesi sadece iki ülkenin yararına değil aynı zamanda bölgenin de faydasınadır. Bölgemizdeki ülkeler de önümüzdeki dönemde bu iki ülkenin ilişkilerinin ortaya çıkardığı pozitif atmosferden çok daha fazla yararlanma imkanı bulacaklardır."

Türkiye ve Azerbaycan'ın, uluslararası ilişkilerde alacak daha çok yolu olduğunu da dile getiren Ala, iki ülkeden birinin problemi veya karşısına çıkacak fırsatın diğerinin de problemi ve fırsatı olduğunu söyledi.

"Türkiye ve Azerbaycan, yeni bir tarih yazıyor"

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Başkanı Adalet Veliyev ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostlukta tarihi günlerin yaşandığını belirterek "Son 20-25 yılda Türkiye ve Azerbaycan, iki büyük Türk liderinin Sayın Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'in rehberliği altında el ele verip birlikte yeni bir tarih yazıyorlar." dedi.

İki ülkenin birbirlerine verdikleri desteğin önemini vurgulayan Veliyev, iki ülke arasındaki dostluğun ebedi olduğunu bildirdi.

Azerbaycan heyetinde, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da yer aldı.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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