Türkiye-Azerbaycan Medya İş Birliği Görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında, gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmad İsmayilov ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı İsmayilov ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile kardeş ülke Can Azerbaycan arasında medya ve iletişim alanında yürütülen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve stratejik iletişim alanında eş güdümün artırılması konularını ele aldık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden güçlü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, iletişim alanında da kurumsal ve sürdürülebilir bir zemine taşınmasına büyük önem veriyoruz. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla, iş birliğimizi daha da güçlendirerek ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.